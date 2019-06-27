Футбол

Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над ПанамойЧемпионат вчера в 23:19

Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
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Сборная США обыграла Панаму на Кубке КОНКАКАФ

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Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над Панамой

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Панама — США. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 27 июня 2019 года

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Определилась сетка плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

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Происшествия

В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

Обновлено в 04:09
Происшествия

Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:32
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Анна Михалкова пишет «письмо в старость»

Обновлено в 04:37
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Футбол

«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето

«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Регулятор нашел новую проблему в Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило потенциальный риск еще одной проблемы в самолетах Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух катастроф.
Обновлено в 03:37
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

МВД раскрыло результаты работы систем распознавания лиц в Москве

За два года тестовой работы систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы правоохранительным органам удалось задержать несколько сотен человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Авто

МТС и «Яндекс» запускают бортовой компьютер

Обновлено в 03:47
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

НАТО согласовала меры реагирования на распад ДРСМД

Министры обороны НАТО "согласовали действия альянса после распада Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа", которые "включают активизацию разведки и расширение учений, развитие систем ПВО и ПРО, а также обычных вооружений".
Обновлено вчера в 14:00
Политика

России вернули все права в ПАСЕ

Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.
Обновлено в 03:19
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Энергетика

Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России

Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

Обновлено в 04:26
Общество

Из Сергиева Посада сделают Ватикан

Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Москве девушка родила ребенка и спрятала его тело в шкафу

После в шкафу медики нашли тело новорожденного ребенка. Которая роженица спрятала туда перед приездом врачей.
Обновлено в 05:25
Политика

Пранкер Вован выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, принял решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:45
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
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