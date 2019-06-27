Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над ПанамойЧемпионат вчера в 23:19

Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.

Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над Панамой

Происшествия Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.

Происшествия Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Экономика Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов "Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Кино Звезда сериала «Альф» скончался в США Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.

Общество Forbes назвал лучший российский вуз Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.

Транспорт Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Футбол «Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето «Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.

Происшествия Регулятор нашел новую проблему в Boeing 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило потенциальный риск еще одной проблемы в самолетах Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух катастроф.

Общество Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия МВД раскрыло результаты работы систем распознавания лиц в Москве За два года тестовой работы систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы правоохранительным органам удалось задержать несколько сотен человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве.

Шоу-бизнес Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.

Происшествия На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

Армия и оружие НАТО согласовала меры реагирования на распад ДРСМД Министры обороны НАТО "согласовали действия альянса после распада Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа", которые "включают активизацию разведки и расширение учений, развитие систем ПВО и ПРО, а также обычных вооружений".

Политика России вернули все права в ПАСЕ Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.

Энергетика Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.

Общество Из Сергиева Посада сделают Ватикан Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.

Происшествия В Москве девушка родила ребенка и спрятала его тело в шкафу После в шкафу медики нашли тело новорожденного ребенка. Которая роженица спрятала туда перед приездом врачей.

Политика Пранкер Вован выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, принял решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу.