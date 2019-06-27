Футбол

Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над ПанамойЧемпионат вчера в 23:19

Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
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Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над Панамой

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