Футбол
Гол Алтидора через себя принёс победу США над ПанамойЧемпионат вчера в 23:19
Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
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Панама — США. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 27 июня 2019 года
LiveSport.ru25 июня в 09:30
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В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
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Экономика
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