Гол Алтидора через себя принёс победу США над ПанамойЧемпионат вчера в 23:19

Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.

Гол Алтидора через себя принёс победу США над Панамой

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