Футбол

Гол Адуриса принес «Атлетику» первую победу за 3,5 месяца
Спорт-Экспресс
16:56

Атлетик Бильбао — Жирона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сан-Мамес
Беньят Эчебаррия
56′
Иньяки Уильямс
Маркель Сусаета
62′
62′
Алекс Гарсия Серрано
Дуглас Луис
72′
Порту
Энтони Лосано
Беньят Эчебаррия
Микель Сан Хосе
76′
Унаи Нуньес
78′
Андер Капа
81′
Иньиго Кордоба
Икер Муниаин
82′
83′
Хуанпе Рамирес
89′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
Ариц Адурис
90′+2′
"Атлетик" обыграл "Жирону" в матче 15-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету Арица Адуриса. Нападающий реализовал пенальти на 91-й минуте. Баски одержали первую победу в чемпионате с августа месяца.
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Пенальти в компенсированное время позволил «Атлетику» обыграть «Жирону»

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«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте

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