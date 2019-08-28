Футбол
MetaratingsГогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Футболист уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения. Напомним, что сам переход оценивается в 400 тысяч евро. «Тамбов» ранее официально подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Гогуа.
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Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
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Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу
Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
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Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
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Экономика
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.
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Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
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Руководители «Ювентуса» были шокированы из-за опубликованной в СМИ фотографии главного тренера команды Маурицио Сарри с пачкой сигарет около своего дома, сообщает ANSA.
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Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли
Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
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Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Интернет
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
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