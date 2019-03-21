Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru вчера в 20:37

В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 17:21

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину начала Второй мировой войны

ФАНвчера в 20:21

Польша пояснила отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой

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Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

RT на русскомвчера в 20:19

В Польше указали на «проблематичную логику» МИД России

Газета.Ruвчера в 19:20
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Экономика

Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРС

Два из трех основных индексов Уолл-стрит завершили торги в «красной зоне», Nasdaq закончил торги почти без изменений после заявления ФРС США, 20 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено вчера в 18:31
Энергетика

Китай построит первую плавучую АЭС

В этом году Китай начнет строить свою первую плавучую атомную электростанцию.
Обновлено в 00:28
Экономика

Центробанк за 2018 год выявил 168 финансовых пирамид

Центральный банк России в минувшем году выявил 168 финансовых пирамид, при этом в 2017 году было выявлено 137 таких структур.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Музыка

Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
Обновлено вчера в 12:28
Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Космос

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено вчера в 18:18
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Общество

Осенью в Южно-Сахалинске запустят систему раздельного сбора мусора

В этом году будет запущен полигон Известковый с мусоросортировочной линией для мусора, который производит Южно-Сахалинск, а также новый полигон в Тымовском районе.
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье

Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак

Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты

Стали известны характеристики камеры Huawei P30 Pro

Обновлено вчера в 17:23
Общество

Спектакль «Театра.doc» проверят на экстремизм

Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Елена Степаненко больше не выступает в дуэте с Евгением Петросяном

Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Александр Цекало женился в четвертый раз

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Армия и оружие

В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:15
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods

Обновлено вчера в 09:40
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
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Шоу-бизнес

Влад Соколовский: «С Ритой поддерживаем теплые отношения»

По словам певца, Дакота не препятствует его встречам с ребенком. Сейчас у Соколовского достаточно напряженный график.
Обновлено вчера в 19:00
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC

Обновлено вчера в 08:46
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
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