Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru вчера в 20:37
В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны
RT на русскомвчера в 20:19
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Обновлено вчера в 18:18
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
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Политика
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Политика
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По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
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