Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru вчера в 20:37

В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

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