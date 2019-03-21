Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru вчера в 20:37

В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 17:21

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину начала Второй мировой войны

ФАНвчера в 20:21

Польша не постеснялась отказать РФ в приглашении на годовщину начала войны

Газета.Ru02:43

В Варшаве пояснили решение не приглашать Москву на годовщину начала Второй мировой войны

ТАССвчера в 16:56

Польша пояснила отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой

РБКвчера в 18:57

МИД РФ обвинил Польшу в фальсификации истории Второй мировой войны

URA.Ruвчера в 22:32

Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

RT на русскомвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Политика

Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:40
Кино

В Петербурге откроется Международный фестиваль балета «Мариинский»

Обновлено в 01:46
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Транспорт

Участок кольцевой линии метро в Петербурге появится к 2034 году

Обновлено в 00:46
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон стала мамой в третий раз

Звезда добавила, что они с Эриком Джонсоном стали родителями в третий раз 19 марта.
Обновлено в 02:10
Интернет

Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер

Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести

Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Космос

Марсоход сфотографировал человекоподобную «мумию»

Объект, напоминающий тело человека, сфотографировал на Марсе аппарат Opportunity.
Обновлено в 01:01
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Обновлено в 03:17
Политика

Губернатор Мурманской области ушла в отставку

Обновлено в 03:03
Футбол

Габриель Жезус: «Агуэро помогает мне в „Сити“»

Обновлено в 03:24
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено вчера в 10:01
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы

В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Происшествия

Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову

Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам, обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении девушки, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено вчера в 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное