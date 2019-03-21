Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru вчера в 20:37
В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны
RT на русскомвчера в 20:19
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