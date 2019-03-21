Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru 20:37
В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Космос
В NASA рассказали о поверхности астероида Бенну
Обновлено в 01:21
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Политика
Лидер «Ночных волков» Хирург попал в санкционный список Украины
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) внесен в санкционный список Украины.
Обновлено в 20:07
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Политика
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Политика
Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Обновлено в 19:43
Происшествия
ДТП с участием грузовика и легковушки в Кузбассе: пострадали пятеро
В среду, 20 марта, ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области произошла авария, в которой пострадали несколько человек.
Обновлено в 13:55
Авто
Volvo не допустит пьяных водителей к управлению автомобилем
Обновлено в 23:10
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Политика
Абэ готовится ко встрече с Трампом
Обновлено в 22:07
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Путешествия
Туристам ограничили доступ к маковым полям Калифорнии
Обновлено в 21:07
Шоу-бизнес
Тина Канделаки подписала брачный контракт с молодым супругом
Телеведущая Тина Канделаки сообщила о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено в 19:48
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено в 22:10
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено в 22:22
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56