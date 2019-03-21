Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru 20:37

В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Польские власти ответили на заявление
 МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
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