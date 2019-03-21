Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логикуВести.Ru вчера в 20:37
В российском МИД ранее отметили, что, организовывая подобные мероприятия без участия России, Польша игнорирует историческую логику. В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.ТАССвчера в 16:56
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В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
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Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»
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Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
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Армия и оружие
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита
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Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
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Авто
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Происшествия
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
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Происшествия
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Транспорт
Пригородные электрички перейдут на летнее расписание 31 марта
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Обновлено 19 марта в 14:51
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента
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Макет космического аппарата «Экзомарс-2020» прошёл ударные испытания
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Обновлено в 01:06
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Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгого режима
Главного фигуранта дела об организации преступного сообщества приговорили к 24 годам колонии строгого режима.
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Футбол
СМИ узнали о желании Абеля Эрнандеса покинуть ЦСКА
По информации издания, уругвайский нападающий выразил желание вернуться в итальянскую Серию А, в которой он с 2009 по 2014 год выступал за «Палермо».
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