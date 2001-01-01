Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФБанки.ру вчера в 14:37

В Госдуму направлен годовой отчет Банка России за 2018 год, сообщается на сайте регулятора.

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФ

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