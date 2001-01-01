Экономика

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФБанки.ру вчера в 14:37

В Госдуму направлен годовой отчет Банка России за 2018 год, сообщается на сайте регулятора.
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Подготовлен годовой отчет Банка России за 2018 год

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Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФ

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ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
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Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

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В аэропорту Киева задержали оскорблявшего Украину россиянина

Из-за нападения на пограничников в аэропорту «Жуляны» в Киеве был задержан гражданин России, который также не смог указать причины своей поездки в страну, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Игры

В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно

Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Политика

NYT нашла в декларациях Трампа $1 млрд потерь в 1985-1994 годах

Президент США Дональд Трамп потерял $1,17 млрд на неудачных сделках в период с 1985 по 1994 год, когда он был бизнесменом, выяснила The New York Times.
Обновлено в 03:34
Политика

Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам

Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Политика

Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
Обновлено в 07:24
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
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Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

Обновлено в 07:02
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.
Обновлено в 07:20
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Флагман Xiaomi Redmi 855 получит экранный сканер отпечатка

Генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбин рассекретил некоторые особенности будущего флагмана Redmi 855 (название условное).
Обновлено в 06:46
Авто

Электрокар Range Rover Evoque появится не раньше 2025 года

Британская автомобилестроительная компания Range Rover в 2025 году планирует представить электрокроссовер Evoque.
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Обновлено 06 мая в 10:09
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Организатору убийства Политковской отказали в УДО

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Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Футбол

Билялетдинов: «Ливерпуль» показал, что в футболе возможно все. Я в восторге!»»

Рад за футбол, за эмоции, которые были подарены нам. Вчерашнее поражение — это очередной щелчок по носу «Барселоне».
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
Обновлено в 07:11
Футбол

Marca: «Барселона» может уволить Вальверде и продать Коутиньо после вылета из Лиги чемпионов

Не исключено, что специалист покинет команду в конце сезона, несмотря на продленный несколько месяцев назад контракт.
Обновлено в 08:43
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Певица Мадонна заявила о невиновности Майкла Джексона

Известная певица сказала, что она не принадлежит к людям с менталитетом «толпы линчевателей» и заявила, что все люди являются «невиновными, пока их вина не доказана».
Обновлено в 04:52
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
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