Экономика
Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФБанки.ру вчера в 14:37
В Госдуму направлен годовой отчет Банка России за 2018 год, сообщается на сайте регулятора.
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В 2018 г. Банк России начал выездные проверки 30 субъектов страхового дела
Агентство страховых новостей01:05
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ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
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Политика
В аэропорту Киева задержали оскорблявшего Украину россиянина
Из-за нападения на пограничников в аэропорту «Жуляны» в Киеве был задержан гражданин России, который также не смог указать причины своей поездки в страну, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Спорт
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
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Игры
В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно
Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
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Политика
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Обновлено в 03:34
Политика
Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам
Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Политика
Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
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Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Флагман Xiaomi Redmi 855 получит экранный сканер отпечатка
Генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбин рассекретил некоторые особенности будущего флагмана Redmi 855 (название условное).
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Авто
Электрокар Range Rover Evoque появится не раньше 2025 года
Британская автомобилестроительная компания Range Rover в 2025 году планирует представить электрокроссовер Evoque.
Обновлено в 04:20
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В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено 06 мая в 10:09
Происшествия
Организатору убийства Политковской отказали в УДО
Обновлено в 07:12
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Футбол
Билялетдинов: «Ливерпуль» показал, что в футболе возможно все. Я в восторге!»»
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Обновлено в 08:25
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья
Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
Обновлено в 07:11
Футбол
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Не исключено, что специалист покинет команду в конце сезона, несмотря на продленный несколько месяцев назад контракт.
Обновлено в 08:43
Кино
Певица Мадонна заявила о невиновности Майкла Джексона
Известная певица сказала, что она не принадлежит к людям с менталитетом «толпы линчевателей» и заявила, что все люди являются «невиновными, пока их вина не доказана».
Обновлено в 04:52
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
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