Экономика
Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд. Эксперты подтвердили данные Huawei, оценив годовой доход китайской компании в $109 млрд. Специалисты отмечают, что доход компании вырос на 21% по сравнению с 2017 годом.
REGNUMвчера в 23:45
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Происшествия
В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске
Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
По словам депутата, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
Обновлено в 06:11
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Обновлено в 04:17
Политика
Посол Британии поздравил россиян с Новым годом по-русски
Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу поздравил жителей России с наступающим Новым годом на русском языке.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Владимир Путин вылетел в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вылетел в город Магнитогорск, расположенный в Челябинской области.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли на место трагедии в Магнитогорске, на улицу Карла Маркса, где сегодня утром из-за взрыва газа обрушился подъезд жилой девятиэтажки.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Глава Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщается в официальной телеграмме на сайте Смольного.
Обновлено в 05:30
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Экономика
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Очевидцы рассказали об обрушении дома в Магнитогорске
Очевидцы рассказали РИА Новости, что машины экстренных служб прибыли на место уже через 10 минут после ЧП.
Обновлено в 06:39
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Обновлено в 04:03
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
Фото пятикамерного смартфона Nokia 9 появилось в Сети
Обновлено в 02:04
Политика
В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США в Москве
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве американского гражданина при проведении шпионской акции.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Опубликованы кадры разбора завалов на месте взрыва в Магнитогорске
Как уточнили «URA.RU» в оперативном штабе, на месте взрыва работают более 1300 человек и 200 единиц техники (в том числе — краны, погрузчики и самосвалы).
Обновлено в 05:46
Политика
В МИД прокомментировали задержание американца по подозрению в шпионаже
В российском МИДе прокомментировали задержание американского гражданина по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 07:03