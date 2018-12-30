Экономика
Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд. Эксперты подтвердили данные Huawei, оценив годовой доход китайской компании в $109 млрд. Специалисты отмечают, что доход компании вырос на 21% по сравнению с 2017 годом.
REGNUMвчера в 23:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия
В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Челябинской области объявят траур из-за ЧП в Магнитогорске
В Челябинской области собираются объявить траур из-за трагедии в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Власти купят квартиры потерявшим жильё после ЧП в Магнитогорске
Взрыв бытового газа произошёл в жилом многоквартирном доме, обрушился один из подъездов. Есть вероятность дальнейшего обрушения здания.
Обновлено в 02:27
Транспорт
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено вчера в 03:26
Хоккей
Судья НХЛ о двух буллитах подряд в ворота молодёжной сборной России: никогда такого не видел
Обновлено в 02:19
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
В Сети появилось видео с моментом взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации в Магнитогорске
Челябинский губернатор Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске.
Обновлено в 03:15
Политика
На Украине официально началась президентская кампания
Обновлено в 02:14
Экономика
Украину ждет миллиардный убыток из-за российских санкций — эксперт
Расширение санкций Российской Федерации в отношении Украины грозит Киеву миллиардными убытками, а также потерей тысячами украинских граждан своих рабочих мест.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:36
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Дело возбуждено после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Расстрелян внук почитаемого в Ингушетии шейха
Неизвестные расстреляли автомобиль ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Валерий Брагин: рад, что команда вытащила такой матч
Обновлено в 02:17
Политика
Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК
Обновлено в 03:55
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Транспорт
МВД привяжет номера автомобилей к месту регистрации водителей
Как отмечает «Коммерсантъ», главным нововведением станет то, что при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где водитель зарегистрирован.
Обновлено 29 декабря в 12:10
Происшествия
Полиция ищет тело убитой попутчиком водительницы BlaBlaCar
Дело о безвестном исчезновении 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, передано московским следователям.
Обновлено в 04:08
Транспорт
В Крыму назвали дорогой жизни трассу «Таврида»
Ранее в Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».
Обновлено в 03:03
Происшествия
Суд продлил арест экс-главе Nissan до 11 января
Срок нахождения под стражей бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в тюрьме предварительного заключения в Токио продлен до 11 января 2019 года.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30