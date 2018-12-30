Экономика
Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд. Эксперты подтвердили данные Huawei, оценив годовой доход китайской компании в $109 млрд. Специалисты отмечают, что доход компании вырос на 21% по сравнению с 2017 годом.
REGNUMвчера в 23:45
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Происшествия
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Государственные испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Российский танк Т-14 на платформе "Армата" в следующем году пройдет государственные испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны России, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина
Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит из Москвы в Магнитогорск, где в доме на проспекте Карла Маркса произошёл взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:35
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:36
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
МВД: Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar задержан под Владимиром
Мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, которая ехала в Тулу на автомобиле, задержали под Владимиром.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
Россия забросила Швейцарии 7 шайб и победила
Сборная России обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира (7:4). Россияне забросили семь шайб в ворота соперника, пропустив четыре.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Украине предсказали огромные убытки от расширения российских санкций
Украина может понести миллиардный убыток из-за расширения санкций России, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Обновлено вчера в 14:31
Музыка
Скончался вокалист группы Walk off the Earth Майк Тейлор
Занимавший в инди-группе из Канады позицию клавишника и вокалиста Майк Тейлор умер вследствие естественных причин.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Жителей разрушенного подъезда в Магнитогорске разместят в общежитии
Жителей Магнитогорска, оставшихся без крова, временно разместят в общежитие.
Обновлено в 01:10
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
Брагин: не удалось начало в игре со Швейцарией, но вытащили матч
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в матче со Швейцарией в рамках молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Обновлено в 01:02
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Теннис
Касаткина уступила в первом круге турнира в Брисбене
В первом круге турнира в австралийском Брисбене российская теннисистка Дарья Касаткина уступила хозяйке корта Кимберли Биррелл.
Обновлено в 00:33
Хоккей
Кравцов — о жесте Дзюбы: «Артем украл у меня этот жест»
Кравцов в матче МЧМ-2019 со Швейцарией (7:4) забил последний гол своей команды, после чего повторил жест Дзюбы — отдал честь, поднеся руку к голове.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать после Нового года
С 9 января 2019 года начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Указание Центробанка о них зарегистрировал Минюст РФ.
Обновлено 29 декабря в 10:53
Происшествия
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест
Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января.
Обновлено вчера в 23:15
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 19:46
Здоровье
Роспотребнадзор в 2018 году исследовал около двух миллионов проб пищи
"По предварительным итогам 2018 года, испытательными лабораториями Роспотребнадзора исследовано около 2 миллионов проб пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20