Экономика
Годовое собрание акционеров ГК «ПИК» пройдет 21 маяFinam.Ru 12:14
Совет директоров ГК "ПИК" назначил годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2018 году на 21 мая 2019 года. Закрытие реестра для участия в собрании - 26 апреля.
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