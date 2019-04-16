Экономика
Годовое собрание акционеров ГК «ПИК» пройдет 21 маяFinam.Ru вчера в 12:14
Совет директоров ГК "ПИК" назначил годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2018 году на 21 мая 2019 года. Закрытие реестра для участия в собрании - 26 апреля.
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Уральский завод автотекстильных изделий не планирует дивиденды за 2018 год
Интерфакс - Россиявчера в 04:05
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