Экономика

Годовая выручка «Яндекса» выросла на 41%Ведомости 06:21

Скорректированная чистая прибыль в прошлом году выросла на 62% в сравнении с 2017 г. и составила 22,9 млрд руб. (без учета «Яндекс.Маркета»).
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Выручка «Яндекса» за 2018 год выросла на 41%

Коммерсантъ06:07

«Яндекс» нарастил выручку на 46% в IV квартале 2018 года

Интерфакс07:16

Годовая выручка «Яндекса» выросла на 41%

Ведомости06:21

«Яндекс» заработал ₽46 млрд за год. Прибыль увеличилась на 430%

РБК11:10

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января

ПРАЙМ07:00

Доля запросов в «Яндексе» на Android-устройствах в России возросла до 49,5%

ТАСС06:55

Выручка «Яндекс.Такси» в 2018 году выросла почти в четыре раза

Rambler News Service06:55
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Происшествия

Число погибших при стрельбе в штате Иллинойс возросло до 5

Число погибших в результате стрельбы в городе Аврора в американском штате Иллинойс возросло до 5.
Обновлено в 18:51
Политика

«Да пошел ты»: пенсионер ответил на признание в любви от Порошенко

На кадрах можно увидеть, как Порошенко признается "в любви" горожанам и благодарит их, однако в этот же момент пожилой мужчина выкрикивает фразу "Да пошел ты!".
Обновлено в 17:23
Политика

Спецпрокурор Мюллер рекомендовал посадить Манафорта на срок до 24 лет

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта за финансовые преступления, за которые ему вынес приговор суд штата Виргиния, следует из документов суда.
Обновлено в 20:13
Политика

Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

В возрасте 59 лет сегодня, 15 февраля, скончался Михаил Юрьев — депутат Государственной думы от партии «Яблоко» в период с 1995 по 1999 год.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Общество

Шнуров посвятил стихотворение конфликту Друзя и Бера

Первый канал отстранил обоих участников конфликта от участия в программах на неопределенный срок.
Обновлено в 19:30
Экономика

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.
Обновлено в 17:06
Политика

Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", — написала Сандерс.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний экспортного варианта танка Т-90С

Видео с испытаний нового танка Т-90МС опубликовал производитель «Уралвагонзавод».
Обновлено в 18:46
Политика

Сурков принял участие в заседании Союза добровольцев Донбасса

В работе совета принял участие помощник президента РФ Владислав Сурков.
Обновлено в 12:23
Экономика

Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников

В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 14:22
Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Экономика

Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Мадуро предложил план развертывания вооруженных сил Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился принять план постоянного развертывания вооруженных сил страны для защиты от возможной угрозы нападения.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе

Трехлетняя российская девочка упала с третьего этажа на курорте Пуэрто-де-Сантьяго на испанском острове Тенерифе и погибла.
Обновлено в 17:35
Политика

США ввели санкции в отношении министра нефти Венесуэлы

В предыдущий раз США расширяли санкции в отношении Венесуэлы в январе. Ограничения ввели в отношении PDVSA.
Обновлено в 12:08
Политика

Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России

Обновлено в 05:31
Транспорт

Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости

«Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Пентагон планирует создать буферную зону на северо-востоке Сирии

Военное ведомство США разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием стран Европы, сообщает Washington Post.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве

Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Общество

Минтруд предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия

Минтруд России предлагает выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации организации.
Обновлено в 15:48
Спорт

Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Обновлено в 14:33
Общество

Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

«Довела мужика»: Собчак прокомментировала «гей-признание» Виторгана

Обновлено в 11:56
Авто

Секретную новинку АвтоВАЗа показали на видео

Во время съемок телепрограммы «Чудо техники» на конвейере «АвтоВАЗа» оказался секретный автомобиль, предположительно, светло-коричневого цвета.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

ФТС хочет расширить перечень продуктового эмбарго

О предложении Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, сообщило РБК, письмо об этом исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов 13 февраля направил в Минсельхоз.
Обновлено в 15:24
Политика

Порошенко просит ЕС ввести против России «азовский пакет» санкций

Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Европейского союза по проблеме Brexit Мишеля Барнье поддержать введение в ЕС нового пакета «азовских санкций» против Российской Федерации.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Столтенберг: Россия и США не смогли договориться по ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча с российским главой МИД Сергеем Лавровым не помогла сблизить позиции стран по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
Обновлено в 11:27
Политика

В США допустили введение санкций из-за «Северного потока — 2»

12 января посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока — 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем».
Обновлено в 18:23
Происшествия

Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами

Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено 13 февраля в 20:18
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