Выручка компании «Россети» в 2018 году превысила триллион рублейНовые Известия 09:16

Выручка компании «Россети» в 2018 году впервые в истории пересекла рубеж в 1 триллион и составила 1 021,6 млрд рублей. При этом из года в год холдинг продолжает демонстрировать рост всех ключевых финансовых показателей.

Выручка компании «Россети» в 2018 году превысила триллион рублей

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