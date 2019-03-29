Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублейREGNUM 06:31
Рост по сравнению с 2017 годом составил 7,7%, сообщает 29 марта пресс-служба предприятия. Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.
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Общество
Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»
Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.
Обновлено в 06:54
Технологии
Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность
Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Спорт
Тяжелоатлет Христов лишился медали ОИ-2012 из-за допинга
Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов вернёт бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 07:43
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Общество
Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях
Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами США
Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Общество
Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин подал в отставку
Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, сообщил об отставке Алексея Тюкавина, являющегося заместителем губернатора региона.
Обновлено в 07:05
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Футбол
В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон
Новый мяч Лиги чемпионов 2019/2020 появится в свободной продаже в августе и будет стоить 150 евро.
Обновлено в 08:12
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Общество
Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье
Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Технологии
Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл
Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Гриценко пообещал за каждого погибшего бойца ВСУ убивать 10 ополченцев
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что необходимо перенимать опыт Израиля по ведению боевых действий В интервью порталу "Цензор.НЕТ" кандидат в президенты Украины пообещал в случае своей победы ужесточить военную операцию в Донбассе.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве задержали избивавшую детей няню
Обновлено в 08:14
Политика
Украина укрепила границу с Крымом
24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
Обновлено в 00:29
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Теннис
Денис Шаповалов: «Всю жизнь ждал матча с Федерером»
Обновлено в 08:00
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31