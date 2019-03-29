Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублейREGNUM 06:31

Рост по сравнению с 2017 годом составил 7,7%, сообщает 29 марта пресс-служба предприятия. Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.

Общество Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации» Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.

Технологии Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.

Спорт Тяжелоатлет Христов лишился медали ОИ-2012 из-за допинга Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов вернёт бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.

Спорт Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.

Общество Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".

Армия и оружие Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами США Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Общество Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Политика Вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин подал в отставку Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, сообщил об отставке Алексея Тюкавина, являющегося заместителем губернатора региона.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Футбол В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон Новый мяч Лиги чемпионов 2019/2020 появится в свободной продаже в августе и будет стоить 150 евро.

Политика Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.

Общество Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Технологии Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Происшествия В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.

Происшествия Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество "За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.

Армия и оружие Гриценко пообещал за каждого погибшего бойца ВСУ убивать 10 ополченцев Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что необходимо перенимать опыт Израиля по ведению боевых действий В интервью порталу "Цензор.НЕТ" кандидат в президенты Украины пообещал в случае своей победы ужесточить военную операцию в Донбассе.

Политика Украина укрепила границу с Крымом 24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.

Культура Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.