Экономика

Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвоеКоммерсантъ 05:43

Несколько дней назад Microsoft подписала соглашение с телекоммуникационной компанией AT&T на $2 млрд, сделка в числе прочего предусматривает использование AT&T Azure. В то же время рост выручки Azure замедляется: в третьем квартале он составлял 73%, а годом ранее — 89%.
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Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвое

Rambler News Service02:51

Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

Коммерсантъ05:43

Microsoft может стать крупнейшей облачной компанией в мире в течение пяти лет

ПРАЙМ05:41

Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%

РБК04:27

Корпорация Microsoft резко увеличила годовую прибыль

Актуальные Новости09:24

Прибыль Microsoft в последнем квартале года превысила ожидания экспертов почти на $4 млрд

ТАССвчера в 19:51

Чистая прибыль Microsoft может вырасти до $9,4 млрд

Finam.Ruвчера в 09:00
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Общество

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Авто

Кроссовер Ford Territory на китайской платформе стал бестселлером

Обновлено вчера в 02:55
Армия и оружие

Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео

На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено в 08:06
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Общество

Матвиенко призвала к полной перезагрузке работы астраханских властей

Обновлено в 07:09
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Инну Чурикову перевели в обычную палату

Обновлено в 08:28
Кино

Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева притворилась глухой

Журналист спрашивает, нравится ли детям исполнительницы Лизе и Гарри в Юрмале, но она молча проходит мимо.
Обновлено в 03:39
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Авто

BMW назначил нового главу компании

Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

Обновлено в 09:17
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Обновлено в 06:34
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Политика

Times: три британских министра хотят в ближайшие дни подать в отставку

Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
Обновлено в 00:25
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Наука

Радиационный фон от ядерных испытаний США оказался выше чернобыльского

Обновлено в 08:15
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Самолет из Сургута не долетел до Москвы

Обновлено в 02:16
Авто

Для Hyundai Solaris готовят новый мотор

Благодаря новым функциям и новой трансмиссии Smartstream, которая заменила предыдущую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, Accent 2020 имеет расход топлива в 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8

Американская компания наконец представила долгожданную новинку — среднемоторный Corvette C8, идея создания которого возникла еще 60 лет назад.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Названы самые аварийные марки грузовиков

Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие

«Вкусные кадры»: ВСУ хвастаются обстрелами ДНР из ПТУРов

Обновлено в 07:32
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