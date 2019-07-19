Экономика
Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвоеКоммерсантъ 05:43
Несколько дней назад Microsoft подписала соглашение с телекоммуникационной компанией AT&T на $2 млрд, сделка в числе прочего предусматривает использование AT&T Azure. В то же время рост выручки Azure замедляется: в третьем квартале он составлял 73%, а годом ранее — 89%.
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Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Футбол
Стал известен первый матч РПЛ, в котором используют VAR
Первым матчем РПЛ, в котором используют систему VAR, станет игра 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин», сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 12:25
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками «Айдара»
В Константиновке в Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками ультраправого батальона «Айдар», который запрещен на территории России, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сайту «Новороссия».
Обновлено в 12:39
Гаджеты
Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки
Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Культура
«Нашествие» установит прямой телемост с МКС
Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Путин встретился с пострадавшими при наводнении жителями Тулуна
Владимир Путин поговорил с жителями Тулуна и волонтерами и осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы
Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:57
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Полуголая Нюша высказалась на тему экологии
Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36