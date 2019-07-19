Экономика

Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвоеКоммерсантъ 05:43

Несколько дней назад Microsoft подписала соглашение с телекоммуникационной компанией AT&T на $2 млрд, сделка в числе прочего предусматривает использование AT&T Azure. В то же время рост выручки Azure замедляется: в третьем квартале он составлял 73%, а годом ранее — 89%.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвое

Rambler News Service02:51

Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

Коммерсантъ05:43

Microsoft может стать крупнейшей облачной компанией в мире в течение пяти лет

ПРАЙМ05:41

Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%

РБК04:27

Корпорация Microsoft резко увеличила годовую прибыль

Актуальные Новости09:24

Прибыль Microsoft в последнем квартале года превысила ожидания экспертов почти на $4 млрд

ТАССвчера в 19:51

Чистая прибыль Microsoft может вырасти до $9,4 млрд

Finam.Ruвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:51, Вашингтон
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Футбол

Стал известен первый матч РПЛ, в котором используют VAR

Первым матчем РПЛ, в котором используют систему VAR, станет игра 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин», сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 12:25
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками «Айдара»

В Константиновке в Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками ультраправого батальона «Айдар», который запрещен на территории России, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сайту «Новороссия».
Обновлено в 12:39
Гаджеты

Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки

Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
Обновлено в 04:02
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Кино

В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено в 11:14
Экономика

«Ростех» впервые выпустит облигации

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Культура

«Нашествие» установит прямой телемост с МКС

Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

Путин встретился с пострадавшими при наводнении жителями Тулуна

Владимир Путин поговорил с жителями Тулуна и волонтерами и осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Спорт

Товарищеский матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменен

Обновлено в 09:57
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика

США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы

Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:57
Политика

Советник Зеленского допустил возможность наступления на Донбасс

Обновлено в 13:31
Политика

Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Полуголая Нюша высказалась на тему экологии

Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Политика

В конгрессе США провели обряд изгнания духов

В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Главное