Экономика
Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,3%Метагазета вчера в 10:10
Годовая инфляция в России по итогам марта ускорилась до 5,3%. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. «Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов», — говорится в материалах ЦБ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Культура
Волгоградка возглавила антирейтинг конкурса «Мисс Россия — 2019»
Обновлено вчера в 06:55
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа
Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Краневиттер: «Стараюсь часто есть борщ, он очень вкусный»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, какие русские блюда ему известны, а также о главных стереотипах про Россию среди аргентинцев.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Лукашенко угрожает России перекрыть нефтепроводы
Ничем особенным Лукашенко угрожать не может, отмечает ТГ-канал "Бульба престолов".
Обновлено 11 апреля в 05:26
Общество
Врач клиники репродукции подменил анализы и стал отцом 49 детей
В Нидерландах организация «Защита для детей» опубликовала заявление, в котором рассказала, что врач, проводивший процедуры экстракорпорального оплодотворения в клинике города Роттердам, является отцом 49 детей.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан
Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено вчера в 04:21
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Источник: на Урале задержали сына начальника управления на транспорте МВД
Сына начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова задержали с крупной партией наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Общество
Необычные корни: как вырастить устричную сальсифи и лечебную скорцонеру
Сальсифи напоминает пастернак: длинный, тонкий стержневой корень со сливочной мякотью, скрытой за жесткой, обычно темно-коричневой кожицей.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Порошенко рассчитывает, что дебаты с Зеленским состоятся 14 апреля
Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы.
Обновлено в 02:55
Политика
Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы "вмешалась" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 01:15
Политика
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено вчера в 08:19
Спорт
Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира
В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Обновлено вчера в 04:03
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Зрители решили, что происходящее на сцене является частью шоу. Комику вызвали скорую помощь, но к ее приезду Когнито скончался.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17