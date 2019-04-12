Экономика

Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,3%Метагазета вчера в 10:10

Годовая инфляция в России по итогам марта ускорилась до 5,3%. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. «Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов», — говорится в материалах ЦБ.
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Годовая инфляция в марте составила 5,3%

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News.ruвчера в 10:59

Годовая инфляция на Украине в марте достигла 8,6%

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Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

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Как и зачем Центробанк России раскручивает инфляцию

Царьград10 апреля в 04:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Хоккей

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Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
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Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

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Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы и других государств Латинской Америки "лицемерием".
Обновлено в 00:17
Наука

Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы

Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено 11 апреля в 12:01
Общество

Татьяна Навка заработала почти в 20 раз больше, чем Песков

По сравнению с 2017-м годом доход Навки увеличился на 18 млн рублей (был 200,385 млн), а Песков заработал почти на 2 миллиона меньше (был 14,343 млн).
Обновлено вчера в 12:18
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Албон разбил машину в третьей практике и пропустит квалификацию

Обновлено в 01:11
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

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Армия и оружие

Глава военного совета Судана заявил об отставке и назначении преемника

Глава минобороны Судана Авад бен Ауф ушел с поста руководителя военного совета страны спустя всего лишь сутки после вступления в должность.
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей

«Питтсбург» потерпел второе поражение в серии с «Айлендерс»

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

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Обновлено в 00:49
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
Обновлено в 00:20
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться

Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Спорт

Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира

В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Обновлено вчера в 13:55
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 03:44
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье

Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено 11 апреля в 08:09
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Кино

Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»

Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
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Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
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