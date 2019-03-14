Финансы

Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%Газета.Ru 13:26

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России. Как отмечается, ее прирост по сравнению с январем составил 0,2%.
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ЦБ оценил рост годовой инфляции в феврале в 5,2%

Коммерсантъ13:59

ЦБ: эффект на инфляцию от повышения НДС исчерпан

Ведомости13:58

Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%

Газета.Ru13:26

ЦБ заявил, что влияние повышения НДС на цены по большей части исчерпано

Интерфакс13:33

В России повысился уровень инфляции

Взгляд.ру13:31

Годовая инфляция в феврале превысила пять процентов

Российская газета13:47

Трендовая инфляция замедлилась впервые с июля 2018 года

Rambler News Service13:34
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Космос

С Байконура стартовал «Союз МС-12» с новым экипажем МКС

Обновлено в 15:15
Армия и оружие

По Тель-Авиву из сектора Газа выпустили две ракеты

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - уточнили военные.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

Обновлено в 16:38
Футбол

Краснодар — Валенсия 1:1

Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с испанской "Валенсией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, пропустив гол в компенсированное время, и выбыли из розыгрыша турнира.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Названы причины крушения подлодки «Сан-Хуан»

Господин Бурден подчеркнул, что перед отправлением подлодка была в хорошем состоянии. «Сан-Хуан» не вышел на связь 15 ноября 2017 года.
Обновлено в 16:52
Политика

Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX

Boeing принял решение приостановить поставки самолетов 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии, передает Reuters.
Обновлено в 16:36
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку даты Brexit

Палата общин Великобритании на заседании вечером 14 марта поддержала предложение правительства о переносе даты выхода страны из состава Европейского союза.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

В Пентагоне настояли на праве первого ядерного удара

Обновлено в 15:49
Политика

Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты, находившиеся до настоящего времени в Венесуэле, покинули территорию Боливарианской Республики.
Обновлено в 13:42
Футбол

Хет-трик Жиру помог «Челси» обыграть киевское «Динамо»

Лондонский «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сумел победить киевское «Динамо» и стать участником четвертьфинала турнира.
Обновлено в 16:00
Политика

СМИ назвали сумму страховки потерянных при перевозке в Китай С-400

Обновлено в 16:35
Происшествия

В Керченском проливе село на мель судно из Либерии

Груженое металлом судно под флагом Либерии Maryland село на мель в Керченском проливе.
Обновлено в 13:28
Политика

Сенат США проголосовал за отмену приказа Трампа о режиме ЧП на границе

Ранее американский президент обещал наложить вето на документ Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ президента страны Дональда Трампа по поводу введения режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:27
Политика

Госдеп допустил санкции против Китая за «притеснение уйгуров»

В Госдепартаменте допускают введение санкций против Китая за «притеснение уйгуров».
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Мытищах киллерами убит мужчина

Обновлено в 11:30
Происшествия

Два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия в Дагестане

"По предварительным данным, два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Появились детали разговора пилотов перед крушением Boeing

Стали известны детали последнего разговора пилотов Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами. Лайнер разбился в Эфиопии утром 10 марта.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

СПЧ предложил брать пожилых бездомных в приемные семьи

«Что уж тут говорить, если пожилой человек или инвалид не имеет крыши над головой, является бездомным»,— добавил он.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.
Обновлено в 11:57
Политика

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
Обновлено в 10:44
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

США обеспокоены ударами России и Сирии по Идлибу

США выражают крайнюю обеспокоенность ударами военных России и Сирии в районе Идлиба, заявил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.
Обновлено в 16:47
Происшествия

В Москве мужчина брал детей из детдома, насиловал и сдавал обратно

По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке

Обновлено в 08:30
Политика

Мэр Липецка досрочно уйдет в отставку

Мэр Липецка Сергей Иванов подал заявление о досрочном сложении полномочий — с 30 марта текущего года, сообщила пресс-служба администрации города.
Обновлено в 08:44
Культура

Директор Третьяковской галереи рассказала о выставке Ильи Репина

Обновлено 12 марта в 16:16
Интернет

Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа

Работница Google побила мировой рекорд по точности вычисления числа Пи. На процесс расчетов ей был затрачен 121 день.
Обновлено в 14:38
Политика

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Кино

В сети появился трейлер фильма «Мстители: Финал»

В официальном аккаунте студии Marvel на YouTube опубликован трейлер последней части фильма о приключениях супергероев — «Мстители: Финал».
Обновлено в 11:35
Политика

Зюганов: Мандат Жореса Алферова в Госдуме получит Павел Грудинин

Президиум Коммунистической партии Российской Федерации принял решение передать мандат умершего депутата Госдумы от фракции Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты России от данной партии Павлу Грудинину.
Обновлено в 13:11
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