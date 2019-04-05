Экономика
Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%ТАСС 09:19
Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата. В месячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0,3% с 0,4% в феврале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Кино
Александр Домогаров станет «Зорге» на Первом канале
Обновлено в 04:04
Технологии
ВКонтакте и KupiKupon начислят кешбэк 20% за покупку купонов
Пользователи ВКонтакте получат кешбэк 20% за покупки в сервисе KupiKupon. Акция действует при оплате с помощью VK Pay.
Обновлено в 09:08
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Происшествия
Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:36
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Технологии
Водителям такси запретят перерабатывать
Агрегаторы такси введут ограничение по времени работы водителей. Об этом сообщается в общем релизе компаний.
Обновлено в 10:00
Авто
«Нива» сегодня отмечает 42-й день рождения
42 года назад 5 апреля 1977 года сошел с конвейера первый советский внедорожник ВАЗ-2121, известный как «Нива» или Lada 4X4.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Авто
Госдума отменила транспортный налог на эти автомобили
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об отмене транспортного налога для некоторых автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре президентских выборов, возмущена «хамским предложением» шоумена Владимира Зеленского стать арбитром на его дебатах с Петром Порошенко, пишут украинские СМИ.
Обновлено в 10:38
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Киев пообещал действовать в Чёрном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Футбол
С вратаря «Кристал Пэлас» сняли обвинение за нацистское приветствие
Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 07:10
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat
В Volkswagen отмечают, что по количеству выпущенных машин среди всех моделей марки Passat уступает только легендарному Golf, тираж которого за 45 лет существования составил 35 млн автомобилей.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею
Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено вчера в 19:24
Гаджеты
Смартфон Lenovo K6 Enjoy построен на бюджетной платформе
Стоимость новинки составляет 210 долларов. Смартфон с 6,2-дюймовым экраном HD+ построен на бюджетной платформе SoC MediaTek Helio P22.
Обновлено в 07:29