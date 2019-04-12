Экономика
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%ТАСС 09:22
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто
Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов
В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено в 08:49
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Политика
Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США
Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Общество
Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы
Вторую строчку в рейтинге занимает вице-спикер Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") - ее доход в 2018 году составил чуть больше 21 млн рублей, в 2017 году она задекларировала 25,4 млн рублей.
Обновлено в 15:51
Наука
Ученые впервые измерили абсолютное ничто
Обновлено в 18:02
Политика
Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта
Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Обновлено в 08:35
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0
"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено в 22:18
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Российские самолеты провели тренировку на фоне учений НАТО
Тренировку в условиях учений НАТО в Черном море провели российские самолеты: бомбардировщик Ту-160 и истребители Су-27СМ, сообщает RT.
Обновлено в 05:50
Музыка
Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено в 16:32
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58