Экономика

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%ТАСС 09:22

"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
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Годовая инфляция в марте составила 5,3%

Коммерсантъ10:44

Годовая инфляция на Украине в марте достигла 8,6%

Вести.Финанс10 апреля в 08:49

Годовая инфляция в марте составила 5,3%

Комсомольская правда09:46

ЦБ заявил о минимальном приросте цен с июля 2018 года

Rambler News Service09:32

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

ТАСС09:22

ЦБ прогнозирует снижение инфляции к 2020 году

News.ru10:59

Как и зачем Центробанк России раскручивает инфляцию

Царьград10 апреля в 04:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра

Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
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Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто

Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов

В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено в 08:49
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Космос

В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Политика

Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США

Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Общество

Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы

Вторую строчку в рейтинге занимает вице-спикер Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") - ее доход в 2018 году составил чуть больше 21 млн рублей, в 2017 году она задекларировала 25,4 млн рублей.
Обновлено в 15:51
Наука

Ученые впервые измерили абсолютное ничто

Обновлено в 18:02
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Обновлено в 08:35
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено в 22:18
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Общество

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Общество

Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года

Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Российские самолеты провели тренировку на фоне учений НАТО

Тренировку в условиях учений НАТО в Черном море провели российские самолеты: бомбардировщик Ту-160 и истребители Су-27СМ, сообщает RT.
Обновлено в 05:50
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Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
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Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
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Футбол

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью

"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено в 16:32
Авто

Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке

Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
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