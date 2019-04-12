Экономика
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%ТАСС 09:22
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Обновлено в 10:25
Политика
Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента
Судя по официальным данным, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента.
Обновлено в 04:37
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ
Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Экономика
Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера»
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Призыв в армию может быть отменен через 10 лет
Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что не исключает отмену призыва на военную службу в РФ через 10–15 лет.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.
Обновлено в 11:39
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Игры
Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются
На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Здоровье
В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа
Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.
Обновлено в 09:22
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Паулина Андреева стала выглядеть исхудавшей
Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.
Обновлено в 10:49
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Посла Литвы в России отозвали из Москвы
Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке, сообщили РИА Новости.
Обновлено в 09:55
Политика
«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии
Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09