Экономика
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%ТАСС 09:22
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
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В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
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Экономика
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Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
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Происшествия
В центре Москвы водитель BMW в ходе конфликта обстрелял трактор
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта обстрелял трактор в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:43
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
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Наука
Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы
Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
Обновлено в 10:58
Политика
НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля
Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Трамп хотел назначить свою дочь главой Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью журналу Atlantic, что размышлял над тем, чтобы назначить свою дочь Иванку на должность президента Всемирного банка или послом в ООН.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.
Обновлено в 04:42
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске
Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Обновлено в 11:55
Политика
Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации
10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
Обновлено в 03:54
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
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Обновлено в 12:12
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
«Газпром» освободил Кирилла Селезнева от должностей гендиректора «Газпром Межрегионгаза» и начальника департамента 314 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов – «Ведомости») в связи с окончанием контракта, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:03
Спорт
Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР
Обновлено в 12:50
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28