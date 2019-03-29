Финансы

ЦБ РФ: годовая инфляция в марте составила 5,3%DP.RU 09:10

"В марте темпы прироста цен замедлились до 0,3% (с поправкой на сезонность), что соответствует инфляции в годовом выражении вблизи 4%. Ранее Банк России прогнозировал, что локальный пик инфляции в 2019 году будет пройден в марте-апреле, после чего она начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года", — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
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Годовая инфляция в марте составила 5,3%

Комсомольская правда09:46

ЦБ назвал ключевые факторы мартовской инфляции

Банки.ру09:27

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

Парламентская газета09:22

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

ТАСС09:22

ЦБ РФ прокомментировал мартовский уровень инфляции

Финмаркет09:11

ЦБ заявил о минимальном приросте цен с июля 2018 года

Rambler News Service09:32

ЦБ РФ: годовая инфляция в марте составила 5,3%

DP.RU09:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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