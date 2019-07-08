Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России. По данным регулятора, в мае годовая инфляция в РФ составила 5,1%.

Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

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