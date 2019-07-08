Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России. По данным регулятора, в мае годовая инфляция в РФ составила 5,1%.

Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Политика Российские туристы массово передумали ехать в Грузию Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.

Экономика Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.

Политика Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Происшествия В Новгородской области ветеран войны умерла после нападения Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Происшествия Кузнецова признала «трудности» с избитой в Ингушетии девочкой Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии семилетней девочки Айши, избитой до полусмерти в Ингушетии.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Общество Психолог назвал причины развития анорексии Одним из факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость, считает заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Лолита красила перила и мыла полы в подъезде Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.

Экономика СМИ: Budweiser хочет привлечь $9,8 млрд в ходе IPO в Гонконге Гигант пивоваренного производства Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерен привлечь до $9,8 млрд за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже.

Политика СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Интернет Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Зеленский назвал телемост Украина-Россия провокацией Проведение телемоста Украина-Россия призвано разделить украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Технологии Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Политика Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.

Политика Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».