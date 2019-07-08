Экономика
Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%ТАСС 07:55
Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России. По данным регулятора, в мае годовая инфляция в РФ составила 5,1%.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Космос
Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Политика
Российские туристы массово передумали ехать в Грузию
Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.
Обновлено в 14:16
Экономика
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.
Обновлено в 17:37
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Новгородской области ветеран войны умерла после нападения
Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Кузнецова признала «трудности» с избитой в Ингушетии девочкой
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии семилетней девочки Айши, избитой до полусмерти в Ингушетии.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Общество
Психолог назвал причины развития анорексии
Одним из факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость, считает заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.
Обновлено в 20:23
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Экономика
СМИ: Budweiser хочет привлечь $9,8 млрд в ходе IPO в Гонконге
Гигант пивоваренного производства Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерен привлечь до $9,8 млрд за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже.
Обновлено в 21:39
Политика
СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области
Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский назвал телемост Украина-Россия провокацией
Проведение телемоста Украина-Россия призвано разделить украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.
Обновлено в 10:31
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли
Обновлено в 17:59
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 19:38
Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено в 14:21
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 20:41