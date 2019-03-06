Экономика
Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,2%Банки.ру 09:48
Потребительские цены в России в феврале выросли на 0,4%, а годовая инфляция ускорилась до 5,2% с 5% в январе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в среду.
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