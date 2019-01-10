Уровень инфляции в России по итогам 2018 года составил 4,3%. Об этом сообщает Росстат. В предыдущем, 2017 году этот показатель составил 2,5%.

Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза

Общество Общество В России яйца начали продавать девятками

Общество Общество Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.

Происшествия Происшествия Французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка

Происшествия Происшествия В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар в производственном здании В Нижнем Новгороде, в поселке Березовая Пойма, загорелось производственное здание. Пожар произошел по адресу: улица Механизаторов, 3.

Происшествия Происшествия Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".

Политика Политика Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).

Политика Политика В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2» Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.

Политика Политика В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».

Политика Политика Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

Армия и оружие Армия и оружие Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".

Происшествия Происшествия В Москве затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе На северо-западе Москвы в районе Тушино затоплен автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе.

Политика Политика Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

Происшествия Происшествия В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.

Общество Общество На всех этапах сборки «союзов» могут ввести видеонаблюдение РКК "Энергия" внедрила технологию видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей "Союз" — после того как в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла.

Космос Космос Ученые нашли источник сигналов из космоса

Происшествия Происшествия В Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд вечером в четверг в результате столкновения с грузовиком сошел с рельсов близ Чадцы на северо-западе Словакии.

Политика Политика Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.

Общество Общество Павленский посвятил поджог Банка Франции маркизу де Саду

Экономика Экономика Медведчук заявил о падении зарплат на Украине ниже уровня 2013 года Медведчук указал, что средний размер заработной платы на Украине в 2018 году в долларовом эквиваленте составил порядка $320, в то время как минимальная зарплата практически дошла до $152, приблизившись к докризисному уровню 2013 года.

Экономика Экономика Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).

Происшествия Происшествия На Украине пять человек пострадали при вспышке метана на шахте

Политика Политика Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.

Политика Политика В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Общество Общество Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Космос Космос ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»

Политика Политика Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.

Хоккей Хоккей «Коламбус» отстранил Бобровского на один матч Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".