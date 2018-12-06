Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась в ноябре
Росбалт
09:04

В годовом сопоставлении инфляция в стране составила в ноябре 3,8% после 3,5% в октябре и 3,4% в сентябре. По оценкам ведомства, в ноябре в 7 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,9% и более.
Росбалт09:04

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Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

ТАСС09:30

Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

REGNUM09:44

Годовая инфляция в России ускорилась в ноябре

Росбалт09:04

В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%

Финмаркет08:00

Инфляция может превысить планы Центробанка

News.ruвчера в 21:48

Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%

Коммерсантъвчера в 11:21

В России ускорился рост цен

Взгляд.рувчера в 08:56
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи

Страны ОПЕК в Вене пока не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Обновлено в 14:28
Финансы

Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации

Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.
Обновлено в 14:03
Экономика

Нефть и американские акции упали на 3–4%

Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено в 13:58
Экономика

Медведев подвел экономические итоги года

Инфляция по итогам года составит около 3,5%, что вполне укладывается в таргет, отметил Медведев.
Обновлено в 14:06
Экономика

Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 11:30
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у трех банков

Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".
Обновлено в 13:12
Экономика

Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу

Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 13:23
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика

У ЕАЭС может появиться собственная платежная система

Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 13:49
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 14:19
Энергетика

«Роснефть» упрекнули в желании стать «Газпромом»

Глава «Транснефти» Николай Токарев уверен, что именно «Роснефть», мечтающая стать «нефтяным "Газпромом"», мешает принятию законопроекта о магистральных нефтепроводах.
Обновлено в 12:24
Экономика

Сервис заказа такси Lyft подал заявку на регистрацию IPO

Uber тоже рассматривает возможность проведения IPO в начале следующего года, и, по данным The Wall Street Journal, компания может быть оценена инвесторами в $120 млрд.
Обновлено в 13:11
Экономика

«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт

Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 11:39
Финансы

Минфин РФ заявил о намерении разместить ОФЗ в юанях

Министерство финансов РФ планирует размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях.
Обновлено в 11:28
Экономика

Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту

В Сбербанке рассказали, что ранее при переводе по номеру телефона средства зачислялись на любую карту клиента, как дебетовую, так и кредитную.
Обновлено в 14:33
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