Экономика
Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32
"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Наука
Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Кино
HBO перезапускает сериал «Сплетница»
В феврале же президент CW Марк Педовитц впервые заговорил о том, что возможен перезапуск и другого проекта — сериала «Сплетница», который выходил на канале с 2007 по 2012 год, и его поклонники в ожидании новостей скрестили пальцы на удачу.
Обновлено в 04:00
Технологии
В России начнут производить надувные здания
Обновлено вчера в 09:33
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Авто
Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции
Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.
Обновлено в 02:26
Кино
Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Психолог Брага рассказала о связи подавленных эмоций с заболеваниями
Перинатальный психолог Наталья Брага заявила о том, что от эмоционального фона очень сильно зависит физическое состояние человека.
Обновлено вчера в 21:23
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призывает не публиковать «состаривающие» фото
Певица Ольга Бузова в Stories в Instagram высказалась по поводу приложения, которое состаривает фотографии.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Серябкина выразила поддержку «понтовым» фотографиям в Сети
Свой новый пост в микроблоге Серябкина посвятила показушности и показушникам, «подкрепив» свои слова снимком с «говорящим» символом хвастовства — павлином.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Наука
Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Кино
Актер Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве
Обновлено в 05:32
Экономика
Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области
Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области.
Обновлено в 04:44
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55