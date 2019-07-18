Экономика

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32

"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Минэкономразвития: инфляция замедлилась до 4,5%

Газета.Ru08:47

Годовая инфляция в России замедлилась и достигла 4,5%

Областная газета04:21

Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 4,5%

Коммерсантъ03:32

Годовая инфляция в России продолжает снижаться

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Инфляция в России упала до 4,5% в июле

iReactor03:37

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%

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Инфляция в России снизилась до минимальных значений за последние полгода

Красная весна03:46
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
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Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
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Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

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Twitter после обращения Роскомнадзора удалил оскорбляющий россиян пост

Twitter по требованию Роскомнадзора удалил сообщение на одной из страниц в социальной сети.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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Политика

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Происшествия

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару

Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено в 05:39
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Политика

СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Обновлено в 10:22
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
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Армия и оружие

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Космос

На испытаниях NASA загорелся звездный корабль Илона Маска

В США на полигоне в Бока-Чика во время тестирования нового двигателя Raptor произошел пожар, сообщает NASA Spaceflight.Инцидент случился перед самым началом летных испытаний аппарата Starhopper, из-за чего их пришлось перенести.
Обновлено в 04:28
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Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо

Обновлено в 11:49
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец

16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

США официально отказали Турции в покупке истребителей F-35

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турции будет запрещена покупка американских истребителей F-35 из-за того, что они решили приобрести российские ЗРС С-400.
Обновлено вчера в 15:06
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Политика

Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
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Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
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Госдеп советует США учиться у Украины в противостоянии России

Сотрудник Госдепа считает, что Россия сначала испытывает на украинской территории свои новейшие военные разработки, затем планирует применять в других странах.
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Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
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