Экономика
Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32
"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика
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МИД выразил протест из-за американских учителей
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Генерального директора «Рустави 2» уволили
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Twitter после обращения Роскомнадзора удалил оскорбляющий россиян пост
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Политика
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Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
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Обновлено вчера в 10:00
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СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
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Происшествия
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Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае
Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
Обновлено в 11:32
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Космос
На испытаниях NASA загорелся звездный корабль Илона Маска
В США на полигоне в Бока-Чика во время тестирования нового двигателя Raptor произошел пожар, сообщает NASA Spaceflight.Инцидент случился перед самым началом летных испытаний аппарата Starhopper, из-за чего их пришлось перенести.
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Культура
Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо
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Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
США официально отказали Турции в покупке истребителей F-35
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турции будет запрещена покупка американских истребителей F-35 из-за того, что они решили приобрести российские ЗРС С-400.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
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Политика
Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Экономика
Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло
Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Госдеп советует США учиться у Украины в противостоянии России
Сотрудник Госдепа считает, что Россия сначала испытывает на украинской территории свои новейшие военные разработки, затем планирует применять в других странах.
Обновлено в 09:13
Политика
Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30