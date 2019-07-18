Экономика
Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32
"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Здоровье
Названа основная причина преждевременной смерти
Обновлено в 02:20
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Гаджеты
Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны
По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев.
Обновлено в 03:47
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Кино
Актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве
Отмечается, что сейчас 69-летний актер находится в хирургическом отделении. Афанасьев получил звание народного артиста России в 2005 году.
Обновлено в 04:21
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Гаджеты
Россияне стали чаще приобретать дорогие смартфоны
Жители России стали гораздо чаще приобретать дорогие смартфоны стоимостью свыше 30 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
Число получивших высокотехнологичную медпомощь выросло в 1,5 раза в Саратовской области
Число жителей, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось в 1,5 раза в Саратовской области за пять лет, сообщила ТАСС в среду министр здравоохранения региона Наталья Мазина.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
Intel обещает 7-нанометровые процессоры в 2021 году
Что касается сроков, то 10-нанометровые чипы полноценно выйдут на рынок в этому году, а 7-нанометровые обещают уже в 2021-м.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин и Лукашенко на Валааме послушают выступление монастырского хора
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить концерт хора Валаамского монастыря во время своего визита в обитель.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Около десяти тысяч клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак
Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тысяч клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак, проводившихся якобы при поддержке разных государств, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 02:41
Политика
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Как рассказал посол, США после выдворения в 2018 году большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Общество
Россию призывают освободить тысячи «больных убийц»
Во второй половине 90-х в США стартовала общественная кампания "100 миллионов американцев испытывают хронические боли, давайте упростим выписку безвредных опиоидов".
Обновлено в 01:00
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Футбол
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
Обновлено в 03:34
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона. Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Обновлено в 00:32
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19