Экономика

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32

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"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Годовая инфляция в России замедлилась и достигла 4,5%

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