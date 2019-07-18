Экономика

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32

"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%

ТАСС03:32

Инфляция в России снизилась до минимальных значений за последние полгода

Красная весна03:46

Годовая инфляция в России продолжает снижаться

Комсомольская правда05:12

В МЭР оценили темпы годовой инфляции в России

Газета.Ru04:04

Годовая инфляция в России замедлилась и достигла 4,5%

Областная газета04:21

Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 4,5%

Коммерсантъ03:32

Инфляция в России замедлилась до 4,5%

Московский Комсомолец03:24
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Происшествия

Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки

Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Технологии

Тинькофф Бизнес и Google запустили сервис быстрого размещения информации о компаниях на картах

Тинькофф Бизнес в партнерстве с Google запустила первый в России сервис, который позволит клиентам в ускоренном режиме добавлять информацию о своем бизнесе на Google Карты.
Обновлено в 06:42
Политика

Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ

В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Путин упростил украинцам получение российского паспорта

Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Гаджеты

Пользователи массово переходят с iPhone на смартфоны с Android

Владельцы мобильных устройств начали массово переходить с iPhone на Android-смартфоны.
Обновлено в 07:59
Политика

Госдума приняла законы о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Спорт

Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление

«В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в «Твиттере» Яцек Каспржик – президент Федерации волейбола Польши – обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку», – говорится в сообщении федерации в «Твиттере».
Обновлено в 07:02
Происшествия

Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли

Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Политика

Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 17:18
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В российском городе нашли «бойцовский клуб» для наркозависимых

Полиция обнаружила в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Футбол

Штурм Зоны 51: Ибрагимович рассказал, чего там точно не найдут

На что футболист ответил, что точно не он сам. "Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь", - пошутил форвард.
Обновлено в 07:51
Политика

Зеленский потребовал срочно созвать раду

Президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Футбол

Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи»

Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.
Обновлено в 07:34
Политика

В Кремле оценили возможность личной встречи Путина и Зеленского

Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящий момент не обсуждается.
Обновлено в 06:49
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Экономика

В России резко выросло производство и потребление устриц

Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Футбол

«Динамо» сделало предложение о переходе форварда «Марселя» Н’Жие

Московское «Динамо» ведет переговоры о переходе нападающего французского «Марселя» Клинтона Н’Жие.
Обновлено в 05:59
Гаджеты

В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11

Обновлено вчера в 07:09
Наука

Красное вино оказалось полезным для космонавтов

Обновлено в 07:36
Политика

МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле

Обновлено в 06:50
Футбол

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Старридж отстранен от игры в футбол на две недели и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 07:48
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