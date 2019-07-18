Экономика
Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32
"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:05, Вашингтон
Происшествия
Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки
Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Технологии
Тинькофф Бизнес и Google запустили сервис быстрого размещения информации о компаниях на картах
Тинькофф Бизнес в партнерстве с Google запустила первый в России сервис, который позволит клиентам в ускоренном режиме добавлять информацию о своем бизнесе на Google Карты.
Обновлено в 06:42
Политика
Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ
В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Гаджеты
Пользователи массово переходят с iPhone на смартфоны с Android
Владельцы мобильных устройств начали массово переходить с iPhone на Android-смартфоны.
Обновлено в 07:59
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Спорт
Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление
«В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в «Твиттере» Яцек Каспржик – президент Федерации волейбола Польши – обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку», – говорится в сообщении федерации в «Твиттере».
Обновлено в 07:02
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В российском городе нашли «бойцовский клуб» для наркозависимых
Полиция обнаружила в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Футбол
Штурм Зоны 51: Ибрагимович рассказал, чего там точно не найдут
На что футболист ответил, что точно не он сам. "Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь", - пошутил форвард.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский потребовал срочно созвать раду
Президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Футбол
Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи»
Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.
Обновлено в 07:34
Политика
В Кремле оценили возможность личной встречи Путина и Зеленского
Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящий момент не обсуждается.
Обновлено в 06:49
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Динамо» сделало предложение о переходе форварда «Марселя» Н’Жие
Московское «Динамо» ведет переговоры о переходе нападающего французского «Марселя» Клинтона Н’Жие.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11
Обновлено вчера в 07:09
Наука
Красное вино оказалось полезным для космонавтов
Обновлено в 07:36
Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле
Обновлено в 06:50
Футбол
Старриджа наказали за игру на тотализаторе
Старридж отстранен от игры в футбол на две недели и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 07:48