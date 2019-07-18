Экономика
Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32
"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Игры
Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS
Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Политика
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Экономика
Вместо пальмового масла власти поддержат производство молока
Парламентарий отметил, что пальмовое масло используется в производстве практически всех пищевых продуктов, и это снижает качество продукции, более того, вытесняет с рынка молочные продукты, молоко, сыры.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В Эстонии Sputnik назвали «зловещим пропагандистским каналом»
Халилов в своей статье заявил, что наибольшее внимание силам обороны Эстонии и находящимся в Эстонии войскам НАТО уделяют Sputnik, Baltnews и Rubaltic, при этом он назвал их "региональными пропагандистскими каналами".
Обновлено в 08:48
Футбол
Андре Шюррле попал в сферу интересов «Спартака» и «Локомотива»
Обновлено в 08:04
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:52
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Политика
Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы
"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала слова правозащитников ложью
О чем сюжет «Грозного»: В разговоре с чиновниками девушка опровергла, что ее насильно вывезли в Чечню и хотят выдать замуж без согласия.
Обновлено вчера в 20:05
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Общество
Россиянам показали образец российского электронного паспорта
Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 01:14
Наука
В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена
Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Политика
Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна
Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 09:25
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров
Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Женщину задержали за покупку ребенку лекарства
На почте в Москве при попытке взять посылку с лекарством для неизлечимо больного сына была задержана москвичка, Елена Боголюбова.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31