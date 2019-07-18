Экономика

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32

"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
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Минэкономразвития: инфляция замедлилась до 4,5%

Газета.Ru08:47

Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 4,5%

Коммерсантъ03:32

Инфляция в России снизилась до минимальных значений за последние полгода

Красная весна03:46

Годовая инфляция в России продолжает снижаться

Комсомольская правда05:12

Инфляция в России упала до 4,5% в июле

iReactor03:37

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%

ТАСС03:32

Годовая инфляция в России замедлилась и достигла 4,5%

Областная газета04:21
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Игры

Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS

Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
Обновлено в 05:02
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Обновлено в 08:14
Политика

Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»

Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Культура

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Происшествия

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Экономика

Вместо пальмового масла власти поддержат производство молока

Парламентарий отметил, что пальмовое масло используется в производстве практически всех пищевых продуктов, и это снижает качество продукции, более того, вытесняет с рынка молочные продукты, молоко, сыры.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В Эстонии Sputnik назвали «зловещим пропагандистским каналом»

Халилов в своей статье заявил, что наибольшее внимание силам обороны Эстонии и находящимся в Эстонии войскам НАТО уделяют Sputnik, Baltnews и Rubaltic, при этом он назвал их "региональными пропагандистскими каналами".
Обновлено в 08:48
Футбол

Андре Шюррле попал в сферу интересов «Спартака» и «Локомотива»

Обновлено в 08:04
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:52
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Энергетика

Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48
Общество

Вывезенная в Чечню москвичка назвала слова правозащитников ложью

О чем сюжет «Грозного»: В разговоре с чиновниками девушка опровергла, что ее насильно вывезли в Чечню и хотят выдать замуж без согласия.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Ставрополец, обливший кислотой трех девушек, предстанет перед судом

Обновлено в 09:22
Музыка

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Общество

Россиянам показали образец российского электронного паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 01:14
Наука

В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена

Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Обновлено в 02:11
Политика

Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна

Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 09:25
Общество

Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров

Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Женщину задержали за покупку ребенку лекарства

На почте в Москве при попытке взять посылку с лекарством для неизлечимо больного сына была задержана москвичка, Елена Боголюбова.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Госдума приняла законы о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Политика

СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
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