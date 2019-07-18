Экономика
Годовая инфляция в России снизилась до 4,5%ТАСС 03:32
"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:55, Вашингтон
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Общество
Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома
Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В результате взрыва в Афганистане погибли девять человек
Обновлено в 10:38
Политика
Путин ввел электронные визы в Петербурге
Президент России Владимир Путин заявил, что указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо
Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.
Обновлено в 09:43
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Российские истребители могут заменить американские в ВВС Турции
Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара захочет их приобрести.
Обновлено в 09:02
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Происшествия
BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
В ВСУ заявили, что приказа не открывать ответный огонь не получали
Объединенные силы ВСУ в Донбассе приказа о прекращении огня не получали.
Обновлено в 10:41
Технологии
«Триколор» планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр
Оператор «Триколор» сообщил о намерениях запустить собственный онлайн-кинотеатр, пишет «Коммерсантъ». Сумма инвестиций не раскрывается.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос с опекой над дочерью
Американский актер Брэдли Купер и российская супермодель Ирина Шейк решили вопрос о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.
Обновлено в 10:55
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Гаджеты
В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6
В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 07:38
Политика
В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей
Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом.
Обновлено в 11:41