Экономика

Годовая инфляция в России чуть замедлилась в маеРосбалт вчера в 10:14

Накануне ведомство представило данные, согласно которым потребительские цены в России за период с 28 мая по 3 июня 2019 года не изменились, тогда как предыдущие семь недель подряд фиксировалась инфляция в 0,1%.
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Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении

Интерфаксвчера в 09:12

МЭР прогнозирует дальнейшее замедление годовой инфляции в июне

News.ruвчера в 11:02

Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции в мае

Rambler News Serviceвчера в 11:57

Годовая инфляция в России в июне замедлится до 4,8-4,9% - Минэкономразвития

Финмаркетвчера в 10:15

Инфляция в России по итогам июня составит 4,8-4,9% в годовом выражении

ТАССвчера в 11:36

МЭР: Инфляция в РФ в июне составит 0,2-0,3%, а годовая замедлится до 4,8-4,9%

ПРАЙМвчера в 10:07

В МЭР спрогнозировали инфляцию по итогам июня

Росбалтвчера в 11:27
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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

Обновлено вчера в 21:43
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске

Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания

Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Политика

Саакашвили отказался идти в партию Кличко

Обновлено вчера в 21:15
Здоровье

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

На днях Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться. Лидирующее место занимает пакетированный чай.
Обновлено в 02:51
Общество

В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»

Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза

Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Баскетбол

Совладелец «Голден Стэйт» дисквалифицирован на один год

Совладелец «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Стивенс получил запрет на посещение матчей НБА на один год.
Обновлено в 01:43
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei

В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Германия анонсировала создание гиперзвукового оружия против России

Управление по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера запустило национальную программу создания гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

После пожара в строящемся челябинском конгресс-холле возбудили дело

Обновлено в 02:15
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек

Обновлено в 02:31
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 07:34
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице

Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
Политика

Трамп намерен заключить с Китаем торговое соглашение

Трамп напомнил, что между США и Китаем существовало торговое соглашение, которое последняя страна постаралась пересмотреть.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море

Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Музыка

Земфира спела на приватном концерте для гостей ПМЭФ

В Петербурге 6 июня состоялся приватный концерт российской певицы Земфиры.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
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