Экономика
Годовая инфляция в России чуть замедлилась в маеРосбалт 10:14
Накануне ведомство представило данные, согласно которым потребительские цены в России за период с 28 мая по 3 июня 2019 года не изменились, тогда как предыдущие семь недель подряд фиксировалась инфляция в 0,1%.
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Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Автоспорт
Команды получили проект регламента на 2021-й
В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.
Обновлено в 11:57
Теннис
Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Ролан Гаррос, выиграв в четвертьфинале у немца Александра Зверева в трёх сетах.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества
Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Обновлено в 09:49
Общество
Видео строительства Крымского моста показали на ПМЭФ-2019
Технологии строительства Крымского моста показали в формате 360 на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 12:38
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Культура
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Экономика
Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с инвестором Майкла Калви "шоком для экономики", чреватым оттоком капитала из России.
Обновлено в 02:39
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Политика
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Игры
Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam
Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.
Обновлено в 10:14
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
В США испытали гиперзвуковой рельсотрон
Военно-морские силы США провели испытания гиперзвукового рельсотрона, в ходе которого снаряд был разогнан до скорости в шесть Махов - 7400 км/ч или в 6 раз больше, чем скорость звука.
Обновлено в 09:47
Игры
Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3
Обновлено в 12:29
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Сергей Прядкин резюмировал, что даже те команды, которые не ответили на поставленный вопрос, «хотят, чтобы РПЛ расширялась».
Обновлено в 08:25
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34