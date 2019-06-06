Экономика
Годовая инфляция в России чуть замедлилась в маеРосбалт вчера в 10:14
Накануне ведомство представило данные, согласно которым потребительские цены в России за период с 28 мая по 3 июня 2019 года не изменились, тогда как предыдущие семь недель подряд фиксировалась инфляция в 0,1%.
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Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Игры
Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2
Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.
Обновлено в 01:51
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»
Обновлено в 00:59
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Авто
АвтоВАЗ заменит боковые указатели поворотов на Lada 4x4
В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Футбол
ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Путешествия
Более четверти россиян проведут летний отпуск на даче
22% опрошенных рассказали, что будут проводить отпуск дома. 13% планируют отправиться на море.
Обновлено в 03:17
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Авто
Продажи автомобилей в России упали на 7%
"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Общество
Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти
Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
Обновлено в 01:11
Экономика
Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба
Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу основателя Baring Vostok Арбитры установили, что Юсупов обратился к правоохранителям на фоне корпоративного конфликта в банке, а уголовное дело – это крайняя мера, к которой прибегают только при безуспешном использовании других способов решения конфликта.
Обновлено в 03:10
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским
В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:17
Экономика
Материнский капитал будет увеличен с 2020 года
Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, сейчас он составляет 453 026 рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Политика
Чайка рассказал о борьбе за права бизнесменов
Почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей, изменено или отменено в прошлом году по требованию прокуроров в рамках регуляторной гильотины, заявил в пятницу генпрокурор России Юрий Чайка.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено вчера в 09:14
Театры
Кончаловский раскритиковал меморандум о гендерном равноправии
Режиссер Андрей Кончаловский назвал меморандум о равенстве полов, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями, лицемерным страхом.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией
Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
Обновлено в 02:54