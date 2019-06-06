Годовая инфляция в России чуть замедлилась в маеРосбалт вчера в 10:14

Накануне ведомство представило данные, согласно которым потребительские цены в России за период с 28 мая по 3 июня 2019 года не изменились, тогда как предыдущие семь недель подряд фиксировалась инфляция в 0,1%.

Годовая инфляция в России чуть замедлилась в мае

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