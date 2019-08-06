Экономика

Годовая инфляция в России чуть замедлилась в июлеРосбалт 06 августа в 09:45

Потребительские цены в РФ повысились в мае 2019 года на 0,2% в сравнении с предыдущим месяцем, когда они не менялись. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики. При этом в годовом сопоставлении инфляция в июле слегка замедлилась — до 4,6% после 4,7% в июне.
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