Экономика
Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5%Банки.ру вчера в 08:12
Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% относительно января 2018 года.
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Повышение НДС не сказалось на ценах на книги, но снизило активность читателей
Говорит Москва05 февраля в 05:17
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Происшествия
Опознано тело футболиста Эмилиано Салы
В четверг спасатели извлекли тело из обломков разбившегося самолета, на борту которого, предположительно, находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Обновлено в 18:03
Музыка
От России на «Евровидение — 2019» отправится Сергей Лазарев
Обновлено в 18:20
Авто
В России начался выпуск обновленного Nissan Qashqai
Компания Nissan начала выпуск обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает японский автопроизводитель.
Обновлено в 11:28
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Общество
Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в возрасте 94 лет
Британская писательница Розамунда Пилчер скончалась в шотландском Данди на 95-м году жизни, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан
Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 07:44
Авто
УАЗ «Пикап» получил дополнительные опции
Обновлено в 04:38
Кино
На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин
В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.
Обновлено в 14:55
Общество
Скончался Нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген
Обновлено в 08:48
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с участием помощника постоянного представителя Чечни в Крыму.
Обновлено в 16:52
Политика
Адвокат Бутиной рассказал, когда ей могут вынести приговор
Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, может быть освобождена в течение шести недель, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 17:37
Авто
LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в полицейские участки.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Полиция проверяет сведения о стрельбе в Ростове-на-Дону
Сотрудники главного управления МВД России по Ростовской области проверяют информацию о стрельбе в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.
Обновлено в 16:52
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Интернет
В Skype появился эффект размытого фона
Обновлено в 08:51
Общество
Житель Челябинска соорудил подземный лифт для парковки своей машины
В Челябинске местный житель раз и навсегда решил вопрос с парковкой. Мужчина каждый день прячет свою машину под землю.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено в 17:29
Общество
В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы
В Кувейте молодожены развелись через несколько минут после заключения брака. Об этом сообщает издание The Sun.
Обновлено в 08:41
Общество
Песни Децла стали в 150 раз популярнее после его смерти
Песни хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, стали слушать в 150 раз чаще после смерти музыканта.
Обновлено в 10:35
Авто
Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro
Стоит отетить огромную надпись TOYOTA на фальшрадиаторной решетке и черные 18,8-дюймовые колесные диски BBS TRD.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено в 08:31
Экономика
Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года
Если же принимать во внимание инфляцию (по данным Росстата, потребительские цены в 2018 году выросли на 4,3%), то реальный размер пенсии в 2018 году, без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, увеличился всего на 0,8%, а с учетом ее - сократился на 2,4%.
Обновлено в 11:54
Наука
Ученые рассказали о способностях пчел складывать и вычитать
Учеными было выяснено, что пчелы в состоянии складывать и вычитать.
Обновлено в 07:00
Авто
Audi привезет в Россию дизельный кроссовер Audi Q8
В документе указано, что модель будет приводится в движение трёхлитровым дизельным мотором с турбиной V6.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
WSJ: США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля
США намерены полностью вывести войска из Сирии к концу апреля. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:01
Наука
Ученые создали таблетки с реактивным двигателем
Обновлено в 18:00