Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%Интерфакс вчера в 09:23
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат. Инфляция в РФ в марте 2019 года замедлилась до 0,3% с 0,4% в феврале.
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Экономика
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Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
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Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже
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Обновлено вчера в 08:55
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Седана Vesta Cross можно купить с выгодой до 40 тыс. руб. по программе «Трейд-Ин», еще 40 тыс. рублей — при использовании LADA Finance и по госпрограмме «Семейный автомобиль» — 10% от цены автомобиля.
Обновлено вчера в 03:27
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Диего Марадона принял решение покинуть тренерский мостик мексиканского клуба второго дивизиона "Дорадос".
Обновлено в 09:33
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
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Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
«Авангард» и «Салават Юлаев» огласили составы на четвертый матч серии
Тренерские штабы омского «Аванграда» и уфимского «Салавата Юлаева» объявили составы команд на четвертый матч финальной серии Восточной конференции.
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Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Музыка
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Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
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Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился впечатлениями от матча с "Динамо" (1:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:13
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Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории
Израильский вратарь Исаак Хайик стал самым возрастным футболистом в истории.
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Общество
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Обновлено в 04:39
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
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Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
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Соловьев выгнал из студии польского политолога
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Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
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Политика
Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
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Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии
Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21