Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%Интерфакс 09:23
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат. Инфляция в РФ в марте 2019 года замедлилась до 0,3% с 0,4% в феврале.
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