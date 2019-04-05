Экономика

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%Интерфакс 09:23

Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат. Инфляция в РФ в марте 2019 года замедлилась до 0,3% с 0,4% в феврале.
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Минэкономики заявило о прохождении пика годовой инфляции

Коммерсантъ16:20

Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции

РБК14:26

Инфляция в Сибири превысила общероссийский уровень

Деловой квартал (Новосибирск)06:45

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%

Интерфакс09:23

МЭР ожидает замедления инфляции в апреле

ТАСС09:12

В МЭР дали прогноз по инфляции в России

RT на русском09:25

Инфляция на Дону в феврале 2019 года составила 4,8%

РБК Ростов-на-Дону03 апреля в 08:29
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Происшествия

Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде

Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео

В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
Обновлено в 11:32
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика

Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

Обновлено в 15:17
Политика

США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Футбол

Бывший тренер «Реала» назвал незаслуженным «Золотой мяч» Модрича

Сербский тренер Радомир Антич считает, что Лука Модрич незаслуженно получил «Золотой мяч» — приз, который издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира.
Обновлено в 11:14
Футбол

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

Обновлено в 16:51
Энергетика

Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин

Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено в 15:47
Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:49
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Общество

На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Авто

Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

Обновлено в 00:26
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Политика

Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает

Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
Обновлено вчера в 06:58
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Наука

Исследователи разработали способ управления скоростью света

Исследователи из Университета Центральной Флориды разработали способ управления скоростью света.
Обновлено вчера в 10:41
Технологии

Воздушное такси испытали в Австрии

Первые испытания автономного воздушного такси EHang прошли в Австрии.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
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