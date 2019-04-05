Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%Интерфакс 09:23
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат. Инфляция в РФ в марте 2019 года замедлилась до 0,3% с 0,4% в феврале.
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Происшествия
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Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
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Общество
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На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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Наука
Исследователи разработали способ управления скоростью света
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Первые испытания автономного воздушного такси EHang прошли в Австрии.
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Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
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Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
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