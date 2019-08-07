Экономика
Годовая инфляция в РФ в августе составит 4,4–4,5% — МЭРREGNUM 04:11
В докладе уточняется, что в августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция — от — 0,2% до 0%. Дефляция возможна при снижении цен на плодоовощную продукцию. В июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% г/г после 4,66% г/г в июне и вернулась к уровню апреля-мая.
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