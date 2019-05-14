Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два разаРБК 06:21
Исходя из вышеперечисленных факторов Nissan получил операционную прибыль в размере 318,2 млрд иен ($2,9 млрд) за весь год при чистой выручке 11,57 трлн иен ($105,5 млрд), что эквивалентно операционной марже 2,7%. Мировые продажи компании упали в 2018–2019 году на 4,4%, до 5,516 млн единиц.
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Религия
Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга
Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга планируется продолжить, несмотря на состоявшиеся акции протеста, поскольку возведение осуществляется в соответствии с законодательством.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Апелляция подтвердила взыскание 6,3 млрд рублей в пользу ПСБ
Сегодня, 14 мая 2019 года, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ПСН Проперти Менеджмент», подтвердив законность взыскания с него 6,34 млрд рублей в пользу ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).
Обновлено в 07:15
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Давид Мелик-Гусейнов: построить систему логистики первичного звена не так дорого
По словам Давида Мелик-Гусейнова, первая волна госпрограмм уже позволила создать инфраструктуру, разработать грамотную маршрутизацию пациентов с ССЗ.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Политика
Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело
Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево
В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс отметила помолвку и теперь готовится к свадьбе
На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю помолвки Дженнифер Лоуренс и ее избранника Кука Марони.
Обновлено в 06:13
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
Соединенные Штаты предупредили своих граждан об угрозе терактов в Израиле во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает 14 мая издание Yedioth Ahronoth.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Политика
Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского
Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд
Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
РПЛ начала разработку нового чемпионского кубка
Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о разработке нового трофея для команд-чемпионов России.
Обновлено в 07:02
Политика
Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений российского президента Владимира Путина заявил, что в этом вопросе сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков со стороны чиновников.
Обновлено в 07:17